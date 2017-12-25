В Екатеринбурге и Березовском завершают строительство трех проблемных долгостроев

Вопросы завершения строительства жилых домов, покупатели квартир в которых пострадали от недобросовестных застройщиков, обсудили на очередном заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

На совещании отметили, что скоро завершится строительство ЖК "Березки" в Березовском. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, и региональные власти, и покупатели видят, что застройщик ведет работы.

Близки к завершению работы еще на двух проблемных стройках.

"Вышел на разрешение на ввод ЖК "Западный". Заявление подано и, я думаю, на неделе оно появится. Еще один объект, где заканчивается строительство, – дом на Постовского – там идут проверочные процедуры", – проинформировал Михаил Волков.

Напомним, что прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова совсем недавно проинспектировала проблемные объекты долевого строительства в столице Среднего Урала. В частности, глава надзорного ведомства побывала на стройке ЖК "Первый Николаевский" и ЖК "На Постовского".