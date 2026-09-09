В Новороссийске после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации

В Новороссийске после атаки ВСУ режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

По его словам, в Городской больнице продолжают лечение 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате атаки повреждены восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия, храм, два детских сада, школа, в которой шли восстановительные работы после предыдущей атаки. Кроме того, серьезные повреждения получило здание поликлиники, сообщил мэр.

Напомним, в Новороссийске четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в результате атаки ВСУ. Еще 29 пострадали 29. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, минувшей ночью военные отразили массированную атаку беспилотников на регион, основной удар пришелся по Новороссийску.