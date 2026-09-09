Дипломаты уточнили число россиян, оказавшихся в зоне наводнения в Непале

Посольство России в Непале работает с властями страны по запросам об 11 россиянах, которые оказались в зоне бедствия. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке", - отметила дипломат.

Ранее Совет по туризму Непала сообщил, что из зоны бедствия уже спасли 184 туриста из 15 стран, в том числе двоих россиян, а еще 420 человек до сих пор не вышли на связь.