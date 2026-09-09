Число жертв атаки БПЛА на жилой дом в Перми выросло до двух человек

Несмотря на усилия врачей, женщина, пострадавшая от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Перми 7 сентября, скончалась в больнице.

Напомним, 7 сентября мобильно-огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы отразили и подавили 27 БПЛА, при этом противник целился в промышленные предприятия, но, не достигнув цели, перенаправил один из дронов в жилой дом и таким образом ударил по мирным жителям.

В результате удара погиб поэт Станислав Богуславский, еще четверо получили ранения. В тяжелом состоянии в больницу была доставлена супруга поэта - сегодня стало известно о ее смерти.

Трое лечатся амбулаторно. Также за медицинской помощью обратились еще два пассажира автобуса, проезжавшего рядом с местом происшествия — они осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.