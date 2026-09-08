Генсек ООН Антониу Гутерриш воодушевлен усилиями по урегулированию конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с воодушевлением воспринял активизацию дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с участием США.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, в ООН рассчитывают, что недавние инициативы, включая визиты высокопоставленных американских представителей в Москву и Киев, создадут условия для возобновления диалога между Россией и Украиной и приведут к скорейшему введению полного и безусловного перемирия, а затем — к установлению справедливого и прочного мира.

Дюжаррик также подтвердил готовность ООН оказывать содействие любым усилиям в этом направлении.