В Екатеринбурге десантник помог сотруднице полиции задержать подозреваемого в поножовщине

В Екатеринбурге десантник помог сотруднице полиции задержать подозреваемого, который пытался скрыться после поножовщины, сообщает "База".

По словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна больницы №23 на Уралмаше и бросился бежать. На его пути оказалась сотрудница МВД - она попыталась остановить беглеца, но тот оттолкнул её и продолжил скрываться. Полицейская применила перцовый баллончик, однако это не остановило мужчину.

Тогда за ним бросился один из свидетелей погони - он догнал беглеца и помог правоохранителям задержать его.

Как позже выяснилось, окровавленный мужчина был доставлен в больницу вместе с товарищем после конфликта, который перерос в поножовщину. Дебошир попытался сбежать прямо из медучреждения, но его остановил очевидец - 20-летний Влад Пургин, недавно вернувшийся со срочной службы.