08 Сентября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

По данным экспертов ВТБ, объем выдачи потребительских кредитов за 8 месяцев 2026 года вырос на 63%

По предварительной оценке ВТБ, за 8 месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5* трлн рублей кредитов наличными. Это на 63% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

По данным ВТБ, в августе продажи потребительских кредитов в России превысили 500 млрд рублей, что почти сопоставимо с июльскими показателями и на 40% больше, чем год назад.

ВТБ растет быстрее общего рынка: банк увеличил продажи кредитов наличными за восемь месяцев почти вдвое, до 394 млрд рублей. За этот период клиенты оформили около 1 млн займов.

«Рынок потребительских кредитов стабильно растет весь год. В июле и августе динамика замедлилась, сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор. Однако с началом осени тренд меняется – вступает в силу деловой цикл, и рынок, по нашим прогнозам, вырастет в сентябре к августу. Причем рост обеспечивают не импульсивные решения, а прагматичные запросы людей – ремонт и покупка жилья, обновление автомобиля и рефинансирование. Такая структура спроса придает рынку устойчивость и исключает риски перегрева», – подчеркнул заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Кредиты наличными, по прогнозам ВТБ, в этом году станут драйвером роста на рынке розничного кредитования, обогнав по объему продаж ипотеку и автокредиты. По итогам года объем их выдачи вырастет на 66% – до 5,9 трлн рублей.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

Теги: потребительские кредиты, втб, ипотека, автокредиты


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