Юрий Бурлачко сообщил, что на ближайшей сессии ЗСК депутаты рассмотрят проект новой госпрограммы «Молодежь Краснодарского края»

"В середине августа коллеги в рамках совместного заседания комитетов ЗСК рассмотрели проект новой государственной программы «Молодежь Краснодарского края». В ходе обсуждения подчеркивалось, что до конца текущего года он будет внесен в повестку одного из очередных пленарных заседаний", - напомнил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он дополнил, что депутаты не стали откладывать вопрос в долгий ящик и планируют провести рассмотрение проекта в рамках ближайшего пленарного заседания.

Спикер Кубанского парламента подчеркнул, что такое внимание к вопросу обусловлено тем, что создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, обладающей прочным нравственным стержнем и чувством истинного патриотизма является стратегическим приоритетом государственной политики страны и Краснодарского края в частности.

Юрий Бурлачко напомнил, что важность данного направления неоднократно отмечал Президент России.

"Особенно актуально решение этих задач именно сейчас. С коллегами – общественными деятелями, представителями научного и религиозного сообществ Кубани также неоднократно сходились во мнении, что именно подрастающее поколение сегодня – основная цель деструктивного внешнего воздействия. Именно на них, на их разобщение, навязывание чуждых ценностей и псевдо идеалов в первую очередь направлены усилия наших зарубежных оппонентов", - подчеркнул председатель ЗСК.

Юрий Бурлачко пояснил, что предлагаемый к рассмотрению на сессии проект государственной программы вобрал в себя все профильные мероприятия госпрограммы «Развитие образования». И на их реализацию в 2027-2030 годах планируется направить порядка 3,5 млрд рублей средств краевого бюджета.

"На наш взгляд, выделение части мероприятий в новую госпрограмму позволит сфокусироваться на конкретных задачах, повысить эффективность молодежной политики в нашем регионе и обеспечить достижение поставленных целей", - резюмировал Юрий Буралчко.