Вертолет санитарной авиации разбился на Борнео

Вертолет санитарной авиации BO-105 потерпел катастрофу в малайзийской части острова Борнео. Управление гражданской авиации Малайзии (CAAM) подтвердило гибель пятерых человек, включая пилота, пишет "КП".

Крушение произошло днем во вторник, 8 сентября, недалеко от взлетно-посадочной полосы у отдаленной деревни Лонг-Леланг в штате Саравак. Вертолет выполнял плановый медицинский рейс - служба работает с 1973 года и доставляет экстренную помощь жителям труднодоступных районов.

Местные власти оперативно отреагировали и уведомили компанию-эксплуатанта Layang Layang Aerospace. Бюро по расследованию авиационных происшествий при Министерстве транспорта Малайзии уже выясняет точные причины и обстоятельства трагедии.