ФАС завела 51 дело и выдала 81 предупреждение из-за цен на топливо

Антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение, чтобы пресечь необоснованный рост цен на топливо, сообщается на сайте кабмина.

Ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонты на НПЗ, чтобы отправить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Ведомство также представило данные о запасах, загрузке мощностей и импорте.

Новак поручил уделить внимание северному завозу. Поставки идут стабильно и по графикам, под особым контролем - Якутия и Магаданская область.

Региональные власти рассказали о ситуации на местных рынках: спросе и предложении, ценах и работе АЗС в Свердловской области, Мордовии и Хакасии.

Новак подчеркнул: нужно повысить качество прогнозирования, чтобы заранее реагировать на изменения спроса и предложения, в том числе заблаговременно определять необходимые объемы импорта.

Федеральным органам поручили проработать соглашения между Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ и независимыми АЗС для регулирования ценообразования. Также усилят контроль за маркировкой топлива классов К2, К3 и К4 и продолжат развивать систему мониторинга топливного рынка.

Ранее замглавы ФАС Геннадий Магазинов заявил, что в августе большинство нарушений на топливном рынке допустили независимые розничные продавцы, и служба реагирует на это предупреждениями и делами.