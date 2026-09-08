Новак поручил начать создание системы мониторинга ситуации с топливом

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам начать создание информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них... дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке", - говорится в сообщении.

Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, после которого он также поручил активизировать проработку соглашений между Минэнерго и ФАС с одной стороны, и малыми НПЗ и независимыми АЗС - с другой, для регулирования ценообразования на топливном рынке.

Кроме того, власти должны усилить контроль за маркировкой топлива классов К2, К3 и К4.

В ходе совещания Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Отмечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.