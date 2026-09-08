Паслер опроверг уход главы Екатеринбурга в свердловское правительство

Участие в предстоящих выборах главы Екатеринбурга Алексея Орлова не говорит о его уходе с поста мэра и переводе в правительство Свердловской области. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил глава региона Денис Паслер.

Он отметил, что участие градоначальников в выборах – это обычная практика.

"Алексей Орлов действующий глава, мы его только в этом году избрали. Участие глав в выборах – это часть их работы: избираться, общаться с людьми и доказывать свою состоятельность. У нас не только Орлов участвует в выборах, таких много. Но выборные задачи – это выборные задачи, мы этот вопрос с главой Екатеринбурга не обсуждали", - пояснил губернатор.

Ранее Алексей Орлов участвовал в праймериз для выборов в Законодательное собрание региона, которые пройдут в сентябре.