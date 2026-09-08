Между Екатеринбургом и Петербургом запустят двухэтажные поезда

Фирменный поезд "Демидовский экспресс" сообщением "Екатеринбург – Санкт-Петербург" с 3 декабря 2026 года будет двухэтажным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Это первый такой поезд, который будет курсировать на СвЖД: все составы будут полностью состоять из двухэтажных вагонов. Их сформируют из купе, СВ и вагонов-ресторанов.

Подвижной состав производства Тверского вагоностроительного завода соответствует современным требованиям безопасности, надежности и комфорта. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, детские купе, а также индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. В поезде предусмотрены места и все необходимое дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров.

Билеты на первый рейс двухэтажного поезда уже поступили в продажу.

Напомним, в мае Свердловская железная дорога вновь назначила пригородный поезд из Екатеринбурга до популярного природного парка "Оленьи ручьи". Он будет курсировать до 25 октября.