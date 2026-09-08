Паслер заявил, что не допустит остановки заводов "Русала"

Нельзя допустить остановки работы заводов "Русала", об этом во время пресс-конференции заявил глава Свердловской области Денис Паслер. По его словам, всего через 15 лет Средний Урал останется последним регионом, где можно будет добывать сырье для алюминия. Остановить заводы - значит оставить страну без собственного сырья.

"Мы не можем себе позволить страну оставить без собственного сырья, я такого допустить не могу. Через 15 лет в Коми закончится сырье. И останется единственное месторождение в стране, чтобы был свой алюминий. Если мы закроем эту историю, у страны не будет своего алюминия со всеми вытекающими последствиями. Я не могу этого позволить и сделаю все, чтобы этого не произошло", - заявил губернатор.

Напомним, "Русал" сообщил правительству о возможной временной консервации части мощностей по производству сырья в России. Соответствующее обращение поступило на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Речь идет, в том числе, о Пикалевском глиноземном заводе в Ленинградской области и о трех предприятиях в Свердловской области: Североуральском бокситовом руднике, а также Богословском и Уральском заводах, которые выпускают глинозем. По мнению экспертов, освободившуюся нишу быстро займут поставки из Китая, что еще сильнее ослабит сырьевой суверенитет отрасли.