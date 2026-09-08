Британия выделит 100 млн фунтов Киеву на ПВО

Лондон выделит 100 млн фунтов стерлингов (около 135 млн долларов) на нужды украинской ПВО, чтобы помочь киевскому режиму подготовиться к зимним испытаниям. В состав нового пакета помощи, о котором пишет "Европейская правда", включены ракеты для систем Patriot, снаряды для тяжелой артиллерии и разведывательные дроны.

Снабжение будет организовано через механизм PURL, который нацелен на закупку Европой американского оружия для Украины. Британские власти заверили, что ракеты для Patriot прибудут в страну до наступления морозов, что должно обезопасить критическую инфраструктуру от ударов ВС РФ. Министр обороны Уэс Стритинг подтвердил, что Лондон намерен и дальше консолидировать усилия союзников для оказания помощи Киеву.

Тем не менее, ситуация с ПВО остается сложной. По данным Politico, Украина ведет напряженную кампанию по поиску дополнительных ракет-перехватчиков, которых критически не хватает, однако западные страны крайне неохотно расстаются со своими запасами. Как признаются представители украинских властей, получение каждой новой единицы техники требует сложного переговорного процесса.

В конце мая президент Чехии Петр Павел заявил, что число стран-участниц Чешской инициативы PURL по закупке боеприпасов для Украины сократилось вдвое - с 18 до 9. Стран, покинувших проект, он не назвал.