Испанская полиция изъяла 1,2 тонны кокаина, спрятанного в партии кокосов

В Севилье полиция перехватила 1 238 килограммов кокаина, который спрятали в грузовом прицепе под поддонами с кокосами, сообщает издание КП со ссылкой на издание AA.

Операция началась еще в декабре 2025 года: правоохранители вышли на компанию, которую использовали для ввоза наркотиков в Испанию. Следователи заметили подозрительный контейнер и установили за ним наблюдение. Груз перехватили, когда водитель собирался доставить его на склад.

Двоих человек уже арестовали по подозрению в торговле наркотиками, расследование продолжается, и власти заявили о возможности дальнейших арестов.