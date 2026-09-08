Женщина пострадала на пляже в Севастополе в результате атаки ВСУ

Отдыхающие попали под обстрел ВСУ на пляже "Омега" в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, предварительно, 57-летняя женщина получила осколочное ранение в ногу, угрозы жизни нет.

По его словам, на месте работают спасатели и бригада скорой помощи.

Развожаев добавил, что военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Два БПЛА сбиты над морем возле Севастопольской бухты. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Утром ВСУ уже атаковали Крым. В Симферопольском районе погибли два человека, ещё один был ранен.