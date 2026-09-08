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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых переходит в собственность Свердловской области

Екатеринбургская усадьба Харитоновых-Расторгуевых передается в собственность Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
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Речь идет об уникальном дворцово-парковом ансамбле на Вознесенской горке, где располагался Дворец пионеров, а затем городской дворец творчества детей и молодежи. После оформления его передачи в собственность регион сможет приступить к поэтапной реставрации памятника федерального значения.

Как пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер, ранее направлять бюджетные средства на его восстановление было невозможно, поскольку объект не принадлежал ни Екатеринбургу, ни области.

"На сегодняшний день судьба этого важного для уральцев объекта культуры решена. Усадьба Харитоновых-Расторгуевых передается в собственность Свердловской области. Благодарю заместителя председателя Правительства Татьяну Алексеевну Голикову и министра культуры РФ Ольгу Борисовну Любимову за принципиальное и быстрое решение этого вопроса", - сказал Паслер.

На сегодняшней пресс-конференции глава региона заявил, что теперь на ремонт всех помещений, которые нужно привести в порядок, будут направляться соответствующие ресурсы. После этого "выселенных" детей будут возвращать обратно.

Напомним, что в июле нынешнего года суд отказал прокурору, настаивавшему на реставрации усадьбы.

Теги: усадьба, собственность, Паслер


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