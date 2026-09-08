В Иркутской области начнут уничтожать скот из-за очага опасной инфекции

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о размере компенсации жителям, чей скот подлежит принудительному забою.

Ранее стало известно, что в регионе из-за вспышки узелкового дерматита начали изымать и уничтожать скот. В деревнях Бутырки и Коты Иркутского муниципального округа выявили восемь очагов заболевания. С 4 сентября в Оекском административном округе действует режим ЧС.

По словам главы региона, накануне вечером он встретился с жителями деревень Бутырки и Коты. "Понимаю, что для жителей – это трагедия. Для многих скот на селе является кормильцем, вложен большой труд. Никто из нас не хотел, чтобы так вышло. Но по заключению специалистов, скот в Бутырках и Котах попадает под отчуждение и уничтожение", - написал Кобзев в Telegram-канале.

По его словам, это "тяжелое решение", но, "если не замкнуть очаг сейчас, инфекция перекинется на другие населенные пункты".

Глава региона подчеркнул, что принято решение выделить компенсацию "выше рыночной цены", чтобы людям было "с чего начать восстановление поголовья". Так, к примеру, за корову весом 450 кг выплата составит 136,8 тысяч рублей.

Кроме того, каждая семья, проживающая на территории Оекского административного округа, где введен режим ЧС, получит по 15 тысяч рублей компенсации.

Весной массовые забои сельхозживотных произошли во многих регионах России. Власти заявляли о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. В марте жители села Козиха в Новосибирской области протестовали против мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллезу. После этого Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Проверки также прошли и в управлении ветеринарии, в компетенцию которого входит контроль за вакцинацией и заболеваниями. В апреле главу регионального минсельхоза Андрея Шинделова отправили в отставку из-за "накопившихся претензий".