Сборная Уралхим Run Factory — первая в командном зачете на Пермском марафоне

Сборная Уралхим Run Factory третий год подряд заняла первое место в командном зачете Пермского марафона, а также была признана самой многочисленной корпоративной командой соревнований.

В этом году на старт вышли 14 775 участников, среди них: более 300 сотрудников Группы "Уралхим" и 200 участников бегового сообщества Уралхим Run Factory. Спортсмены выступили на дистанциях 42, 21, 10, 5 и 2,5 км, преодолев в общей сложности 3 356,8 км. Помимо общей победы, спортсмены показали высокие результаты в личных зачетах, сообщили в пресс-службе "Уралхима".

В филиале "ПМУ" отличились сразу несколько бегунов. Слесарь РМП-7 Кирилл Горкунов одержал победу в абсолютном зачете среди мужчин на дистанции 2,5 км и стал вторым на дистанции 5 км. Специалист ОСР Юлия Орехова заняла второе место в общем женском зачете на 2,5 км. Газоспасатель Андрей Смирнов завоевал золото на 5 км среди мужчин в возрастной категории 40–49 лет. Аппаратчик синтеза Евгений Овчинников стал вторым в категории 18–29 лет на той же дистанции. Инструктор по спорту Михаил Шафранов финишировал четвертым на дистанции 10 км среди мужчин старше 70 лет.

В филиале "Азот" призерами стали инструктор-методист ФКиС КСЦ "Азот" Валентина Лунегова, занявшая третье место на дистанции 5 км в возрастной категории 65–69 лет, и ветеран филиала Елена Еловикова, ставшая второй в категории 70+ на идентичной дистанции.

В "Уралкалии" отличился начальник комплекса погрузочно-разгрузочных работ Семен Кун, который занял второе место в категории 50–59 лет на марафонской дистанции 42 км.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО "ОХК "Уралхим", отметил:

"Три победы подряд в командном зачете — это уже не отдельный успех, а закономерный результат проделанной работы. В нынешнем сезоне сборная также стала самой многочисленной среди корпоративных участников марафона. Это подчеркивает, что растет не только уровень спортсменов, но и число сотрудников, увлеченных бегом и готовых выходить на старт. Поздравляю всех с отличным выступлением! Уверен, впереди у нас еще много ярких моментов".



Пермский марафон впервые был проведен в 2017 году и вошел в список знаковых и масштабных событий Пермского края. В этом году марафон собрал более 14 000 участников: профессиональных спортсменов и любителей бега, а также более 50 000 зрителей.

Уралхим Run Factory — это беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. 11 городов по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Березники, Соликамск, Пермь, Кирово-Чепецк, Воскресенск, Черняховск, Казань) с тренировками под руководством профессиональных сертифицированных тренеров по бегу. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки. Уралхим Run Factory поддерживает спортсменов по всем направлениям: тренировки, восстановление, подбор экипировки, подготовка к стартам и забегам, участие в крупнейших соревнованиях.