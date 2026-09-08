Сборная России по футболу проведет матч в Екатеринбурге

Российский футбольный союз официально объявил соперников по октябрьским матчам сборной России, а также города, в которых они пройдут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, в этот осенний месяц команда Валерия Карпина проведет два матча. Так, 3 октября Россия сыграет с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября национальная команда проведет матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Встречи состоятся в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Первый матч этого сбора россияне проведут 29 сентября против Ирана на "Казань Арене". Как добавили в РФС, информация о точном времени начала игр и старте продаж билетов будет опубликована позднее.

Стоит отметить, что ранее главная национальная команда страны не проводила матчей на "Екатеринбург Арене".

Напомним, в августе вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл девятый трофей в составе французского ПСЖ.