Венгрия вышлет 10 сотрудников российского посольства

МИД Венгрии сообщил о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. Посол России в Будапеште проинформирован об этом. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан, пишет РИА Новости.

Как считают власти страны, сотрудники российской миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, "неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".

Ранее новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной безопасности, изменив прежний политический курс страны.