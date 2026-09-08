Сентябрьское небо: когда увидеть Сатурн, Юпитер и Летний треугольник

Сентябрь удачен для любительских наблюдений: ночи длиннее, воздух прозрачнее. В течение месяца россияне увидят Сатурн, Юпитер, яркие звезды и созвездия, рассказал "Известиям" доктор наук Сергей Чумаков.

Осенью темнеет раньше, а прохладный воздух дает четкий обзор. Главная планета месяца - Сатурн: после 20:30 он поднимается над восточным горизонтом и виден всю ночь, перемещаясь к юго-западу. 27 сентября рядом с Сатурном окажется Луна, и это поможет найти планету и отличить ее от звезд.

Юпитер появляется к трем часам утра на востоке и остается виден до рассвета. Рядом с ним 9 сентября будет Луна, лучше всего сближение видно примерно с четырех утра.

После заката на юге неба заметен летне-осенний треугольник - астеризм из трех ярких звезд: Веги (созвездие Лиры), Денеба (Лебедь) и Альтаира (Орел). На западе над горизонтом видна Арктур, на северо-востоке - Капелла. Для наблюдений лучше выбирать места с открытым горизонтом, без зданий.

Сентябрьское небо подходит и опытным астрономам, и новичкам, которые только начинают знакомиться с ночными наблюдениями.