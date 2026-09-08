Задержан администратор Telegram-канала, где продавали персональные данные россиян

Полицейские прекратили деятельность Telegram-канала, продававшего персональные данные, его предполагаемый организатор задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сервис предоставлял доступ к персональным данным и сведениям из баз данных операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти.

При обысках у фигуранта изъяты смартфоны и ноутбук, содержащие сообщения, фотографии и скриншоты с пересылаемой конфиденциальной информацией третьих лиц. Также обнаружены деньги в российской и иностранной валюте и криптовалюта.

Вину задержанный признал. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Его сообщники, выступавшие в роли дропов, вербовщиков и кураторов, были задержаны в 2023-2025 годах и привлечены к уголовной ответственности, добавила представитель МВД.

Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерном доступе к компьютерной информации и превышении должностных полномочий.