Макрон призвал принять общеевропейский закон о запрете соцсетей для детей

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен перенести французский опыт защиты детей от соцсетей на уровень всего ЕС. Он направил запрос главе Евркомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал разработать единый закон, запрещающий детям до 15 лет пользоваться соцсетями.

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Он считает, что нужны надежная система подтверждения возраста и жесткий контроль над алгоритмами, которые удерживают внимание пользователей. Также следует установить пределы времени пребывания в приложениях. Фон дер Ляйен подтвердила готовность представить пакет предложений по этой теме осенью.

Интересно, что инициатива Макрона выглядит как попытка обойти внутренние правовые сложности. Парламент Франции принял законопроект о запрете соцсетей для детей до 15 лет, но Конституционный совет признал его ограничением свободы выражения мнений несовершеннолетних и отменил его.

Некоторые эксперты считают, что Макрон хочет войти в историю Франции и Европы хоть чем-то положительным, и забота о детях как раз является той темой, которая объединяет большинство людей.

Как писало Politico, осенью будет представлен план общеевропейских возрастных ограничений для несовершеннолетних пользователей соцсетей, которые намерены закрепить законодательно. Еврокомиссия уже рекомендовала существенно ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Во многих странах мира такие меры уже принимаются.