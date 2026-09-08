Лавров назвал заявления из Киева о предложениях от США спекуляциями

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления из Киева о предложениях, привезенных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Там какая-то женщина, депутат Верховной Рады, уже сказала, что-то, что они привезли гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

По словам министра, суть того, что обсуждалось на переговорах с Уиткоффом и Кушнером, опирается на позицию Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО.

"Ну и второй элемент позиции Соединенных Штатов - это признание реалий на земле", - добавил Лавров. При этом речь идет не о территориях, пояснил он, эти реалии связаны с людьми, с их мнением, которое было выражено на референдуме в Крыму и в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожье и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев новые версии документов, направленных на обеспечение мира. По данным Financial Times, документы были составлены с учетом изменившихся обстоятельств после того, как переговоры по урегулированию "зашли в тупик в феврале".