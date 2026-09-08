Суд взыскал с мошенников 114 млн рублей в пользу Ларисы Долиной

Лефортовский суд обязал Цырульникову и Основу солидарно выплатить певице 114 млн 120 тыс. рублей и госпошлину 335 тыс. рублей. Дела Леонтьева (убыл в зону СВО) и Каменецкого выделили в отдельное производство, поэтому ответчиками стали двое, пишет ТАСС.

Приговор: Цырульникова - 7 лет общего режима и штраф 1 млн, Каменецкий - 7 лет строгого режима и штраф 900 тыс., Леонтьев - 7 лет особого режима и 900 тыс. (рецидив), Основа - 4 года общего режима и 900 тыс.

С августа 2024 года Долина пострадала от телефонных мошенников с Украины: перевела сбережения и продала квартиру. Хамовнический суд признал сделку недействительной, но Верховный суд в декабре 2025 года оставил право собственности за покупателем Лурье, а Мосгорсуд обязал Долину выселиться.