Ночной забег "Европа-Азия" решено перенести из-за Международного фестиваля молодежи

Организаторы решили перенести Ночной забег "Европа-Азия" в Екатеринбурге из-за проведения Международного фестиваля молодежи. Об этом они написали в своих социальных сетях.

"В связи с проведением в городе Екатеринбурге "Международного фестиваля молодежи" и принятием комплекса мер по минимизации проведения массовых мероприятий на территории города в период с 5 по 22 сентября 2026 года, дата старта Ночного забега "Европа-Азия" переносится с 12 сентября на 26 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Участникам не стоит переживать - все регистрации, слоты и стартовые пакеты продолжат быть действительными до проведения забега в новую дату. Дополнительно регистрироваться или подтверждать свое участие не нужно. Однако, если из-за переноса события бегун не сможет принять участие, он может вернуть деньги в личном кабинете RussiaRunning.

Организаторы также попросили прощение за возможные неудобства и поблагодарили участников за понимание.