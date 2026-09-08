08 Сентября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге подросток получил ожоги в реке Исеть

В Екатеринбурге подросток получил ожоги, пытаясь достать мяч из реки Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, предварительно известно, что днем 6 сентября подростки играли в мяч во дворе дома по улице Машинная в уральской столице. В какой-то момент мяч улетел за пределы двора и упал в реку Исеть. Один из подростков, пытаясь достать спортивный снаряд, потерял равновесие и ногами соскользнул в воду, в результате получив ожоги ноги 2 степени.

Пострадавший был госпитализирован для оказания медпомощи. Как предварительно выяснили в прокуратуре, причина случившегося в том, что в результате порыва на трубопроводе кипящая вода выливалась прямо в акваторию реки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Прокуратура начала проверку. В ведомстве обещают дать правовую оценку действиям сотрудников теплосетевой организации.

Теги: Исеть, ожоги, подросток, прокуратура, Екатеринбург


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