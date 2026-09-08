Тюменские специалисты потушили 40 лесных пожаров на Ямале

Тюменские специалисты потушили 40 лесных пожаров на Ямале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Очередная группа десантников-пожарных вернулась домой из командировки в Ямало-Ненецкий автономный округ.

"В этом году у наших соседей сложилась непростая обстановка с лесными пожарами. С 24 июля в борьбе с огнём в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах, сменяя друг друга, помогали несколько групп десантников-пожарных с юга Тюменской области. Они участвовали в тушении 40 пожаров на общей площади свыше 157,8 тысячи гектаров лесной и нелесной территории. В общей сложности помощь Ямалу оказывали три лётчика-наблюдателя и 120 работников тюменских лесопожарных формирований. Спасибо каждому за мужество и профессионализм", - обратился к спасателям Моор.

Накануне власти ЯНАО сообщили о ликвидации всех природных пожаров. Последний очаг в Пуровском районе площадью 51 тысяча гектаров был потушен в регионе в воскресенье, 6 сентября. В его ликвидации принимали участие 38 огнеборцев.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Сложная обстановка обусловлена аномально жаркой и сухой погодой, дефицитом осадков, основная причина возникновения пожаров – сухие грозы.

Первые пожары в округе зарегистрированы 18 мая в Шурышкарском районе. 25 июня на Ямале введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Причиной стали пожары в заповеднике "Верхне-Тазовский" и общее осложнение обстановки. В середине июля ситуация улучшилась, но уже в конце месяца в период аномальной жары леса загорелись вновь. На помощь округу постепенно прибывали пожарные из других регионов. Борьба со стихией велась силами спасателей "Ямалспаса", сотрудников МЧС России, противопожарной службы округа, организаций ТЭК и лесных пожарных из девяти регионов страны. 14 вертолетов авиакомпании "Ямал" доставляли личный состав и грузы в районы без дорожной инфраструктуры, девять из них были задействованы в тушении с использованием водосливных устройств.