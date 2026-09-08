Овощи для борща подорожали за год на 20-38%

Картофель, капуста, свекла, морковь и лук в конце августа 2026 года стоили в рознице на 20-38% дороже, чем год назад. Причины: сокращение посевных площадей после обвала цен, рост издержек, дефицит топлива и ужесточение миграционной политики.

Больше всего подорожала капуста - на 38% (28 руб./кг, NTech). Свекла - плюс 32% (35,4 руб.), картофель - плюс 30% (41,5 руб.), морковь - плюс 20% (43,5 руб.), лук - плюс 32% (45,2 руб.). По данным Росстата, картофель за год вырос на 35,3% (46,7 руб.), капуста - на 35,2%, лук - на 27,2%, свекла - на 20,4%, морковь - на 17,7%, помидоры - на 24,2% (165,9 руб.).

Оптовая цена картофеля выросла на 33,6%, оценили в "АБ-Центре". Ритейлеры вкладывают свои средства, чтобы сдержать цены на полке, говорит глава АКРТ Станислав Богданов.

В Минсельхозе пояснили: уборка идет почти во всех регионах, и оптовые цены уже падают - картофель подешевел на 12,3% к августу, томаты - на 10%. С ростом поставок овощи подешевеют еще заметнее.

Площади сократились: картофель - 968,2 тыс. га (минус 1,9%), овощи открытого грунта - 457,2 тыс. га (минус 4,4%). "АБ-Центр" прогнозирует урожай картофеля 7,5 млн тонн - на 11,5% меньше. Рынок цикличный: в 2023-м урожай вырос, цены упали, в 2026-м картофеля стало меньше.

Эксперты сомневаются в сверхдоходах аграриев: удорожание отражает рост себестоимости - дорожают топливо, семена, удобрения, хранение и ручной труд, особенно после ужесточения миграционной политики. В следующем году площади вряд ли расширятся: производители опасаются перепроизводства и давления на цены.

Мировой индекс цен на продукты питания в августе вырос на 2,5% за год и на 1,9% к июлю, достигнув 133,3 пункта - рекорда с ноября 2022 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).