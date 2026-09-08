Каллас испугалась за Европу из-за успеха АдГ

Успех "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в Саксонии вызвал недовольство со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она заявила, что опасается однажды проснуться, а Европа окажется не готова к внешним угрозам из-за собственной пассивности.

Как сообщалось, АдГ одержала уверенную победу, заручившись поддержкой 44% избирателей. Показатель стал рекордным для партии за всю ее историю, удвоив результат 2021 года (21%). При этом АдГ так и не получила абсолютного большинства в парламенте земли (39 из 83 мест). 20 сентября также пройдут выборы в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Там АдГ тоже имеет хорошие шансы на успех.

Каллас выразила сожаление, что партии, скептически относящиеся к "российской угрозе", как АдГ, успешно наращивают электоральную поддержку.

Как пишет Bloomberg, победа АдГ — это не локальный инцидент, а часть общеевропейских тенденций на переосмысление России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже назвал происходящее "тектоническим сдвигом" для Германии, когда его партия с треском проиграла.

Агентство подчеркивает, что политический ландшафт меняется и в других ключевых странах ЕС: во Франции и Италии набирают силу политики, чьи взгляды на международную повестку не являются антироссийскими и имеют немало точек соприкосновения с российской позицией.