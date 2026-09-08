Спортсмены Академии падел РМК заняли весь пьедестал турнира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился рейтинговый турнир RCC Padel Open. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 64 спортсмена из 10 регионов России, а также Испании, Аргентины, Португалии и Уругвая встретились на Падел-арене РМК, чтобы побороться за 500 рейтинговых очков и ценные призы.

"Матчи классификации на этом турнире были очень сильными по сравнению с прошлыми турнирами. Это был мой второй турнир в паре с Алексеем Мильнером. На прошлом, по-моему, мы заняли шестое место, а на этом уже третье. Однозначно оцениваем это как позитивный результат. Я также заметил, что у него есть улучшения в тактике. Надо ещё отметить, что Алексей играет обычно в левом квадрате, но со мной ему пришлось играть в правом, что не является для него привычной позицией. Думаю, что эффективная коммуникация сыграла важную роль в достижении таких результатов на этом турнире. И последнее: я не первый раз участвую в турнирах на Падел-арене РМК и в этот раз увидел гораздо больше болельщиков на трибунах, что нас как игроков не может не радовать", - рассказал спортсмен из Испании, бронзовый призёр турнира RCC Padel Open в категории ФПР 500 Хавьер Перес.

В финале встретились спортсмены Академии падел РМК Максим Колобов и Даниел Пашаян, которые играли в парах с Николаем Манюковым и Сержи Гиметом соответственно. По ходу матча инициатива переходила от одной стороны к другой. Но в итоге встреча завершилась в пользу двукратных чемпионов этапов Российского падел-тура Манюкова и Колобова со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

"Счастливы, что получилось выиграть турнир. Мы показали отличную игру. Спасибо моему партнёру Николаю Манюкову, мне всегда приятно играть с ним на одной половине корта. Отдельно отмечу высокий уровень турнира. В Екатеринбург приезжают сильнейшие игроки со всей страны. Матчи с каждым разом становятся всё сложнее, поэтому победа в таких финалах очень ценна", - признался спортсмен Академии падел РМК, победитель турнира RCC Padel Open в категории ФПР 500 Максим Колобов.

Бронзовый кубок турнира завоевал спортсмен екатеринбургской академии Алексей Мильнер. В паре с Хавьером Пересом они обыграли дуэт Семёна Батина и Петра Мальцева.

Победители турнира заработали 500 рейтинговых очков, что позволит им подняться в рейтинге Федерации падела России.