Российская ПВО за ночь сбила 384 беспилотника ВСУ над 15 регионами

За ночь расчеты ПВО уничтожили 384 украинских дрона. БПЛА летели на 15 регионов страны. Системы перехватили их над Белгородской, Брянской и Курской областями на границе, а также над Воронежской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Орловской и Смоленской областями.

Кроме того, военные сбили дроны над Московским регионом, Кубанью, Крымом и Черным морем.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что после атаки беспилотников на Саратов пострадали 10 человек, среди них трое детей. Шестерых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.