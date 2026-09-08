Сенатор призвала привлекать женщин в промышленность

В Совете Федерации прошла стратегическая сессия, посвященная интеграции женщин в промышленность.

Ключевой темой обсуждения стал острый дефицит кадров в индустриальном секторе. Как отметила глава Совета Евразийского женского форума сенатор Галина Карелова, сегодня промышленности не хватает двух миллионов специалистов, а к 2030 году этот показатель может удвоиться. При этом женщины составляют более половины населения страны, но в промышленном секторе их доля не превышает 30%, что необходимо менять. По мнению сенатора, вовлечение женщин в производство — один из самых эффективных способов преодоления кадрового голода. Правда, переток женщин в промышленность будет означать их отток из других отраслей.

На встрече были представлены результаты исследования, выявившего основные барьеры, с которыми сталкиваются женщины при трудоустройстве на заводы, и факторы, влияющие на профессиональный выбор. По итогам был озвучен пакет предложений, охватывающий цикл подготовки кадров: профориентацию для учениц 8–9 классов в промышленных регионах, образование с акцентом на робототехнику, автоматизацию и ИT и поддержку через создание системы государственных грантов на переобучение. Предложения будут направлены в профильные министерства.

По данным аналитического центра НАФИ, женщины охотно выбирают рабочие и инженерные специальности и готовы работать по ним.