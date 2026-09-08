Атака БПЛА на Саратов: повреждены жилые дома, десять человек пострадали

В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Он добавил, что шесть человек госпитализированы, угрозы их жизни нет.

По словам главы региона, после атаки зафиксированы повреждения нескольких домов. Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы. Кроме того, для них открыт пункт временного размещения.