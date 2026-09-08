Самозанятых зачтут как трудоустроившихся: в вузах изменят распределение бюджетных мест

Минобрнауки планирует изменить механизм распределения бюджетных мест в вузах. Ключевым критерием станет эффективность трудоустройства выпускников по своему профилю. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новой методике, при определении квот на бюджетное обучение будут учитывать не общее число окончивших вуз, а конкретные данные об их профессиональной реализации и уровне дохода в течение первого года после выпуска. Из формулы расчета исключили ряд показателей, включая долгосрочные экономические прогнозы и данные о гражданско-правовых договорах. Также отменена возможность корректировки контрольных цифр приема на 10%, которая действовала ранее.

Важным нововведением стало включение самозанятых в статистику успешного трудоустройства. Это позволит вузам учитывать фрилансеров, ИT-специалистов и представителей творческих профессий. При этом иностранные студенты из расчетов исключаются, так как их отъезд на родину после получения диплома не отражает реальную эффективность работы вуза на российском рынке труда.

Эксперты и депутаты отмечают, что признание самозанятости — логичный шаг, но предупреждают о рисках. Существует опасность, что вузы начнут использовать этот статус для "подгонки" статистики, если министерство не установит жесткие критерии оценки доходов и характера деятельности выпускников.