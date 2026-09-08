08 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Генпрокурор Украины подал в отставку после коррупционного скандала

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покидает свой пост на фоне громкого коррупционного скандала. Он заявил, что не желает превращать прокуратуру в инструмент политических манипуляций.
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Ситуация обострилась после того, как детективы НАБУ на прошлой неделе провели обыски в кабинете Кравченко в ходе разоблачения ОПГ в его офисе. Сам чиновник иронично отозвался о результатах проверки, заявив, что изъятые сертификаты на 200 тыс. гривен вполне соответствуют его официальной зарплате.

Как заявляется, в ходе операции была раскрыта сеть, занимавшаяся легализацией доходов от деятельности нелегальных колл-центров. Следствие утверждает, что организатором схемы был высокопоставленный сотрудник офиса Кравченко. Был арестован замначальника департамента международно-правового сотрудничества Сергей Кропива. Кравченко же свою вину отрицает.

Вопрос о его дальнейшем пребывании в должности стал предметом встречи Зеленского и главы его фракции в Раде Давида Арахамии, которая состоялась накануне.

НАБУ и САП стали на Украине практически параллельной властью, писал недавно журнал The Economist. Издание "Страна" считает, что целью атаки на Кравченко является вертикаль власти Зеленского, который должен стать более управляемым и подконтрольным. Поэтому НАБУ периодически инициирует громкие антикоррупционные дела с целью отставки его людей.

Теги: украина, генпрокурор, отставка


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