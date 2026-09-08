В Первоуральске директор получил условный срок за хищение миллионов из бюджета

В Первоуральске вынесен приговор директору организации-подрядчика. Его признали виновным в хищении миллионов рублей из бюджета и дали условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о директоре и учредителе ООО "Альтера" Вячеславе Мешавкине. Как было установлено, его компания изготовила и смонтировала в двух первоуральских школах обычные стеклянные перегородки под видом противопожарных, а директор фирмы-подрядчика предоставил подложные сертификаты соответствия, акты выполненных работ и справки об их стоимости.

В результате бюджету города причинен ущерб на сумму свыше 7,2 млн рублей. В дальнейшем директор полностью возместил ущерб по одному из эпизодов.

Первоуральский городской суд признал Мешавкина виновным по двум эпизодам статьи УК РФ "Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Ему назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также удовлетворен гражданский иск на сумму более 5,8 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, гособвинение просило суд назначить Вячеславу Мешавкину 6 лет колонии общего режима со штрафом в 175 тысяч рублей. В надзорном ведомстве отметили, что изучат приговор, после чего он может быть обжалован.