Победители 99-го Петербургского марафона «Пушкин–Петербург» получили весомые награды от ВТБ

6 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке титульного спонсора марафона банка ВТБ состоялся 99-й марафон «Пушкин–Петербург». В забеге приняли участие более 12 тысяч бегунов со всей России. Победу на дистанциях 42,2 км и 30 км одержали сильнейшие легкоатлеты страны.

Трасса, соединяющая Пушкин и центр Санкт-Петербурга, в очередной раз собрала бегунов разного уровня подготовки – от профессиональных легкоатлетов до любителей, впервые пробующих свои силы. В программу марафона традиционно вошли четыре дистанции: 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км, а участников на всем протяжении трассы поддерживали болельщики, жители и гости города. Спортсмены высших достижений впервые стартовали на новой трассе, отвечающей требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации для официальной регистрации национальных и мировых рекордов. Накануне марафона состоялся детский забег, в котором приняли участие дети от 3 до 13 лет.

Победители Петербургского марафона «Пушкин–Петербург»:



42,2 км, мужчины: 1 место Валерий Лукин, 02:19:14; 2 место Павел Ратошнюк, 02:21:11; 3 место Александр Митрохин, 02:21:39



42,2 км, женщины: 1 место Юлия Рыжанкова, 02:37:08; 2 место Татьяна Михалевская, 02:39:24; 3 место Оксана Бурзак, 02:40:41



30 км, мужчины: 1 место Виктор Гуржий, 01:33:35; 2 место Александр Ольков, 01:33:45; 3 место Ярослав Бякин, 01:36:08



30 км, женщины: 1 место София Каменева, 01:45:40; 2 место Нина Бышкина, 01:46:44; 3 место Евгения Тауберт, 01:50:32

Титульный спонсор – ВТБ вручил призы победителям на дистанции 42,2 км: за первое место среди мужчин и женщин – по 700 тысяч рублей, за второе место – по 500 тысяч рублей, за третье место – по 200 тысяч рублей.

«Высокие результаты марафона – заслуга спортсменов, профессиональной работы организаторов и бизнеса – все они обеспечивают соревнования мирового уровня. Марафон объединил не только тысячи бегунов, но и болельщиков – жителей, гостей города, бизнес-сообщество, всех, кто поддерживал участников на дистанции или стал частью этого бегового дня. Поддерживая марафон, ВТБ вносит свой вклад в развитие города и сохранение петербургских традиций», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«99-й Петербургский марафон «Пушкин - Петербург» - это не просто спортивное событие, а часть большой истории. Это старейший марафон России, который на протяжении десятилетий объединяет спортсменов из разных регионов нашей страны и других государств. В этом году на старт вышли более 12 тысяч участников.Каждый, кто выходит на эту трассу, принимает свой вызов. Уникальный маршрут через Петербург, его путь через исторические места и неповторимая атмосфера делают этот марафон особенным. Благодарю Правительство Санкт-Петербурга за поддержку таких масштабных спортивных событий и возможность сохранять и развивать эту спортивную традицию», - прокомментировал Дмитрий Павлов, основатель бегового сообщества «ПушкинРан», президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.



В финишном городке марафона на Дворцовой площади для участников и болельщиков работало пространство банка ВТБ, где каждый участник мог увидеть на светодиодном экране свой персональный маршрут и время прохождения дистанции, а также сфотографироваться на фоне личного результата, а гости любого возраста — поиграть в баскетбол, настольный футбол и дартс. Вместе с ВТБ к марафону присоединилась легендарная ралли-команда «КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли «Дакар»: на площадь приехал гоночный грузовик команды, прошли автограф-сессия с пилотом Дмитрием Сотниковым и мастер-класс по физической подготовке от тренера команды Владимира Малясова.