ЕК: Украина вновь подняла вопрос вывода российских активов из Бельгии

Украина вновь подняла перед Еврокомиссией вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

Так он ответил на вопрос о предложении Киева передать замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции под управление ЕС. При этом представитель ЕК не подтвердил, что новое украинское предложение уже обсуждается странами сообщества, передает РИА Новости.

В бельгийском депозитарии Euroclear размещена большая часть российских замороженных в связи с СВО активов. Бельгийские власти выступают против их использования для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине. Брюссель поддержал только заморозку активов РФ, но по-прежнему против их конфискации.