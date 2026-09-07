Сенатор призвал ввести в школах уроки психологии

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести в школах уроки психологии для профилактики нападений и мониторинга эмоционального состояния учеников. По его мнению, еженедельные занятия с психологом помогут вовремя выявлять тревожные изменения в поведении детей и оказывать им помощь. Идея становится все более актуальной, считает он, указывая на инциденты в самом начале нового учебного года.

Также сенатор считает необходимым привлекать инспекторов по делам несовершеннолетних для ежемесячных бесед с подростками о правовой ответственности и рисках вовлечения в преступные схемы.

На прошлой неделе глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внедрить в школе курс по развитию эмпатии, так как проблема нападений и травли говорит о том, что психологическое состояние подростков весьма тревожное.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора гимназии и его заместителя по воспитательной работе в Кушнаренково после поножовщины в школе. Это был затяжной конфликт, который пытались скрыть.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли, нападений и других негативных явлений коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками. Но они являются проекцией отношений между взрослыми в обществе в целом.