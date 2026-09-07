Глава Башкирии потребовал уволить директора гимназии после нападения с ножом на школьника

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора гимназии и его заместителя по воспитательной работе в Кушнаренково после нападения на школьника.

"Мы имеем вопиющий факт укрывательства, имеем дело с затяжным конфликтом между ребятами, "деятели" на местах попытались это скрыть", - цитирует ТАСС Хабирова.

Кроме этого, он потребовал сделать предупреждение главе администрации района, который не доложил о наличии конфликта в классе.

Напомним, инцидент произошел утром 2 сентября. Два девятиклассника поссорились прямо на уроке. Один из них ударил другого ножом. Потерпевший был госпитализирован. Подозреваемого задержали.

По данным следствия, подросток нанес 15-летнему учащемуся ножевые ранения "на почве личных неприязненных отношений". Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).