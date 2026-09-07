СМИ: Зеленский отказал посланникам Трампа и готов воевать зимой

Визит посланников президента США Дональда Трампа в Киев и Москву не принес принципиально новых изменений. По-видимому, Трамп все так же предлагает Зеленскому вывести его войска из Донбасса, но тот отказался, пишет издание "Страна".

Зеленский заявил, что продолжит воевать и зимой. При этом он готов сменить стратегию на "выжить" и показать России, что он не уступит ни в чем, каковы бы ни были последствия для экономики. А на фронте намерен своими войсками и далее сдерживать ВС РФ. Зеленский уверен, что Трамп и далее не будет жестко давить, а Европа продолжит финансирование, так что ему ничего особо не угрожает.

Однако ситуация для Украины усложняется. Трамп может ограничить поставки ракет для ПВО, что чувствительно на фоне возросшей эффективности ударов ВС РФ. Также в украинском обществе растут усталость и запрос на мир из-за экономических проблем и коррупции. К тому же ключевым фактором становится позиция Европы. Если европейские страны, опасаясь прямого конфликта с Россией, решат поддержать план Трампа и сократят финансовую помощь, возможности Киева сопротивляться резко снизятся.

Пока что позиция Европы по поддержке Украины неизменна, но риск смены курса на фоне внутриевропейских проблем растет, заключает издание.