Нижнекамск и Закамская зона Татарстана подверглись массированной атаке БПЛА

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе главы республики.

Отмечается, что есть незначительные повреждения от попадания обломков БПЛА на гражданский и промышленный объекты.

Жертв, пострадавших и разрушений нет. Производственные процессы не нарушены, добавили в пресс-службе.

Минувшей ночью в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Утром мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о том, что силы ПВО успешно отразили очередную массовую атаку БПЛА на район.

Напомним, утром 10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты Нижнекамска. 13 человек погибло, среди них - пятилетняя девочка, которая умерла на месте до прибытия медиков. Пострадали 78 человек, из них 25 были госпитализированы. В Татарстане был объявлен траур по погибшим.