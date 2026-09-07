Посольство РФ взялось за ситуацию с застрявшими во Вьетнаме туристами

Посольство России во Вьетнаме в курсе ситуации с переносом рейсов из Ханоя в Москву, из-за чего сотни россиян не могут вылететь на родину, и работает над ее скорейшим разрешением, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения", - указали дипломаты.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около 600 российских туристов застряли в аэропорту Нойбай в Ханое и второй день не вылетают домой из-за переноса рейса VN63 Vietnam Airlines по маршруту Ханой - Москва. Самолет должен был вылететь 6 сентября, но рейс отменили. Билеты перебронировали на следующий рейс 7 сентября. Однако после регистрации и паспортного контроля людям снова сообщили об отмене.