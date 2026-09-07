Песков анонсировал возобновление переговоров по Украине и визит Пашиняна

Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине и высоко ценит миротворческие усилия американцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин лично говорил, что признателен Трампу за стремление к миру.

Песков не стал раскрывать, чем предложения эмиссаров США на встрече с Путиным отличались от "формулы Анкориджа". Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков с киевским режимом.

Пашинян в ближайшее время по приглашению Путина прибудет в Москву с визитом, сроки согласуют. Путин и Пашинян обсудят отношения стран, особенно вопросы ориентации Армении на ЕС или ЕАЭС. Ведомства России и Армении будут прорабатывать торговые вопросы по итогам их встречи в Бишкеке.

Песков также отметил: военное строительство Норвегии не может не восприниматься как угроза для России и требует от Москвы мер дополнительной безопасности. Сегодня Путин встретится с врио главы Дагестана.