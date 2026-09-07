Европа не поспевает за военными запросами Украины

Европейский военно-промышленный комплекс оказался не готов к масштабам боевых действий в украинском кризисе и демонстрирует критическую медлительность. Об этом пишет издание Euractiv.

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Отмечается, что бюрократия в Брюсселе растягивает все на годы, в то время как реалии требуют обновления технологий каждые несколько месяцев. Проблема в жесткости европейской системы: пока чиновники согласовывают проекты Европейского оборонного фонда, заложенные в них технические решения успевают устареть.

В Еврокомиссии признают отсутствие гибкости. В ЕС привыкли к долгосрочным проектам, тогда как украинский театр военных действий диктует необходимость мгновенной адаптации. И Европа не поспевает за этим. Украинские предприятия готовы кратно увеличить выпуск продукции, но только при наличии стабильного финансирования, а оно идет из ЕС. Бюрократические барьеры и длительные сроки согласования лицензий тормозят процесс. Даже при наличии совместных проектов запуск производства занимает около восьми месяцев. Кроме того, продукция должна пройти сложную сертификацию по стандартам ЕС.

В комитете Европарламента по обороне считают, что сложившаяся модель европейской "оборонки" неповоротлива. Она ориентирована на создание дорогих и сложных систем, которые не отвечают запросам современных военных конфликтов, к тому же Европа до сих пор не воспринимает конфликт на Украине как свой.