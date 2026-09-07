СМИ: Каллас отступила и не будет заниматься обороной Европы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась от идеи формирования консультативного совета по вопросам обороны Европы, которую она вынашивала, пишет Politico.

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Изначально планировалось, что в эту группу войдут авторитетные эксперты, политики и военные деятели, чтобы оперативно решать проблемы европейской безопасности. Официальный список участников не был обнародован, но в кулуарах обсуждались кандидатуры экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена и других экспертов.

Однако инициатива столкнулась с жестким сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Германию и Италию. Дипломатические круги многих стран восприняли этот шаг как попытку Каллас укрепить личный авторитет на фоне масштабных структурных реформ в ЕС. Ситуация осложняется скрытым противостоянием Каллас с Парижем и Берлином по поводу будущего внешнеполитического ведомства ЕС. В странах Европы опасаются, что контроль над внешней политикой стран будет передан Еврокомиссии, что недопустимо.

В последние годы работа дипломатической службы ЕС все чаще подвергается критике из-за неспособности оперативно реагировать на глобальные вызовы. Также сообщалось, что в странах ЕС, включая Францию и Германию, обсуждают радикальную реорганизацию дипломатического ведомства ЕС под руководством Каллас. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что Каллас "удалось вызвать раздражение у всех".