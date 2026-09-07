Уральская журналистка оказалась на арестованном Норвегией судне "Профессор Молчанов"

Журналистка "ТАСС-Урал" Мария Картуз оказалась в числе граждан, находившихся на судне "Профессор Молчанов" во время его ареста. Об этом она рассказала сама в комментарии "1 каналу".

На борту находился 21 гражданин России - все они участники экспедиции Русского географического общества и журналисты. По словам Картуз, об аресте судна пассажиры сами узнали из СМИ, но команда не стала паниковать и отнеслась к этой новости спокойно. Люди сошли на берег в Баренцбурге и разместились в гостинице.

"Пока все идет по тому графику, который был заявлен. Все надеются, что ситуация разрешится", - добавила екатеринбургская журналистка.

Напомним, 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбург на Шпицбергене. Как заявили в полиции Шпицбергена, решение было принято на основании ордера районного суда. Инициатором ареста выступил "Нафтогаз". Компания добивается исполнения решения гаагского арбитража от апреля 2023 года, обязавшего Россию выплатить $4,22 млрд за активы в Крыму.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что юристы в координации с посольством РФ готовят протест в связи с незаконным арестом. МИД РФ вызвало посла Норвегии, чтобы высказать свою позицию относительно ареста, отметив, что российская сторона категорически не приемлет подобные действия.